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Kocaeli'de Kafe İçinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:42
Kocaeli'de Kafe İçinde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir kafede yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Tartışma Kafede Patlak Verdi

Olay, kafenin işletme sahipleri ile H.A. ve ağabeyi A.A. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Sağlık Ekipleri Hızla Olay Yerine Geldi

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak H.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, A.A.'nın durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Polis İki Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Olay yeri incelemesi yapan polis, kafe içinde gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda 2 şüpheliyi gözaltına almayı başardı. Yapılan incelemelerde, H.A.'nın kafede daha önce çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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