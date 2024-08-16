Kocaeli'de Kamyonla Çarpışan Otomobilde 4 Yaralı

Kocaeli'de Kaza: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, park halindeki bir kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay, Çerkeşli Mahallesi İMES OSB 8. Cadde'de gerçekleşti.

Olayın Detayları

Otomobili R.Ö. yönetimindeki 34 BAU 699 plakalı araç, park halindeki jant yüklü 19 ACN 317 plakalı kamyona çarparak durdu. Kaza sonrası durumun acil olduğu ihbarı yapıldı.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza yerine hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Olayda yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişinin sağlık durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.