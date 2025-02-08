Kocaeli'de Kar Bastırdı: Ormanlık Alanda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'de Kar Yağışı Kurtarma Operasyonu Başlattı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı, ormanlık alanda mahsur kalan iki kişiyi zor durumda bıraktı. Servetiye Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sonucunda, A.P. ve E.B. isimli iki vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak bildirmesiyle kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başladı.

Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti

Durumun bildirilmesinin ardından, UMKE, AFAD, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, bölgeye intikal etti. Ekipler, yoğun kar şartları altında zorlu bir çalışma gerçekleştirerek A.P. ve E.B.'yi mahsur kaldıkları yerden sağ salim kurtardı.

İlk Müdahale ve Hastaneye Sevk

Kurtarılan A.P. ve E.B.'ye, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldılar. Her iki vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu olay, kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara yönelik kurtarma ekiplerinin ne denli önem taşıdığını bir kez daha gösterdi.