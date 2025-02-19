Kocaeli'de Kar Nedeniyle Eğitime İki Gün Ara Verildi

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim iki gün süreyle durduruldu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:42
Kocaeli'de Kar Nedeniyle Eğitime İki Gün Ara Verildi

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Kocaeli'de etkili olan olumsuz hava koşulları, eğitime iki gün ara verilmesine neden oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının devam ettiği ve buzlanma tehlikesinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Uygulama Kapsamı

Açıklamada belirtildiği üzere, 20 ve 21 Şubat tarihlerinde il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları da dahil olmak üzere eğitime kapalı olacak.

İdari İzin Hakkı

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere çocukları olan kadın personel, idari izinli sayılacaktır.

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