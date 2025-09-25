Kocaeli'de 'kar payı' dolandırıcılığında 4 sanığa 80'er yıl hapis

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kar payı vaadiyle dolandırıcılık davasında 4 sanığa 80'er yıl hapis cezası verdi, 4 sanık beraat etti.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kar payı karşılığı yatırım vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren mağdurların yargıladığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, bazı sanıkları uzun hapis cezalarına çarptırırken diğer sanıklar beraat etti.

Duruşma ve mağdur beyanları

Duruşmaya bazı mağdurlar ve müşteki avukatları katıldı. Söz verilen mağdur C.K., davanın 11 yıldır devam ettiğini belirterek adalete güveninin tam olduğunu ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme kararları

Mahkeme heyeti, sanık C.T, T.T, Y.H. ve C.A'ya, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan; 80 mağdura karşı birer yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca heyet, sanıklardan E.U, P.T, T.T. ve M.Z'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, T.T.'nin ise "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan beraatine hükmetti. Tüm sanıklar ise "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan beraat etti.

Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014 yılında döviz bürosu ve kuyumcuya "kar payı karşılığı" yatırım yapan 300 kişinin şikayeti üzerine şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, dosyada yargılanan C.A, Y.H, C.T ve T.T hakkında 5 yıl hapis cezası verilmişti. Dosya temyiz için üst mahkemeye gönderilince davanın Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.

Yeniden görülen davada iddia makamı, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 4 sanığın 80 kez ayrı ayrı cezalandırılmasını, 8 sanığın "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan, E.U, P.T, T.T ve M.Z'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, T.T'nin ise "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan beraatini talep etmişti.

