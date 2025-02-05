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Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara

Kocaeli'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:48
Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara

Kocaeli'de Eğitime Kar Engeli

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği ve buzlanma tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Yardımcı Önlemler Alındı

Açıklamada, yarın kent genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil, eğitim faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli veya kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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