Kocaeli'de Kayınvalide 20 Yıllık Damadına Böbreğini Verdi

Kocaeli'de kayınvalide damadına böbreğini verdi

Kocaeli'nde yaşayan 60 yaşındaki Hanife Bayram, böbrek yetmezliği tedavisi gören 44 yaşındaki damadı Hüseyin Bağatur'a böbreğini vererek hayatını değiştirdi. Aile, 3-9 Kasım 'Organ Bağışı Haftası' kapsamında duygularını paylaştı.

Nakil süreci ve operasyon

Yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği tespit edilen Hüseyin Bağatur, periton diyalizi ile tedavi görüyordu. Nakil gerekliliği ortaya çıkınca kayınvalide Hanife Bayram, organını bağışlayabileceğini belirtti. Aile, tetkikler için Biruni Üniversite Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan değerlendirmede uyumluluk saptandı ve işlemler hızla başlatıldı.

Operasyon, 19 Eylül'de Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Erbiş ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından hem sağlık ekibi hem de aile büyük sevinç yaşadı.

Uzman ve aile açıklamaları

Prof. Dr. Halil Erbiş hastanın durumuna ilişkin şunları söyledi: "Hüseyin Bey yaklaşık 4-5 yıldır böbrek hastasıydı, evde periton diyaliz yapıyordu. Artık yetersiz kalmıştı, böbrek nakli gerekiyordu. Kendisine ve ailesine açıkladığımızda kayınvalidesi Hanife Hanım’ın böbreğini verebileceğini söylemesiyle nakil işlemlerine başlamış olduk. Yapılan tetkikler sonucunda uygunluğuna, organını verdiğinde herhangi bir ret atağının olmayacağını, bu kişide bu böbreğin çalışacağına karar verdik. Hüseyin Bey’i sağlığına kavuşturduk. Bir insan tek böbrekle yaşayabilir, hayatını idame ettirebilir. Alıcıda kontrolleri sürekli olmak zorunda, ilaçlarını düzenli kullanmalı. Eğer kişiler ‘Artık iyileştim, hiçbir problemim yok, ilaçları kullanmama gerek yok’ dediğinde vücudu o böbreği kısa sürede reddeder ve geri dönüşümsüz sonuçlar ortaya çıkabilir. Türkiye organ naklinde çok ileri bir seviyede, dünyada canlı nakillerde ilk sıralardayız ancak kadavra nakillerine baktığımızda oldukça gerilerdeyiz. Oranını tam tersine dönüştürmemiz gerekiyor. O organlar başka insanların yaşamına sebep olabilecek, onlara destek olabilecek organlar. Damadının çocukları var, bir ailesi var, Hüseyin Bey’in kayınvalidesi onların yaşamlarını, mutluluğunu düşündü. Organ bağışı, nakil yapılırken sadece bir kişinin hayatı değil, o kişiyle beraber bir toplumu etkiliyor."

Kayınvalide Hanife Bayram duygularını şu sözlerle aktardı: "İnşallah uyar diye hep düşündük. Çok şükür Rabbim güzel bir şekilde bizi düze çıkardı, sonuçlar güzel oldu, ameliyat güzel geçti. Rabbim herkese sıhhat, sağlık versin, organını vermek isteyen herkese örnek oluruz. Damatlarımın hepsini severim, aralarında ayrım yapamam, yapmam da. 20 senelik evliler, 2 tane torunum var, öbür torunlarım var. Aramızda sorun yaşamadık, yaşanmasın da her kim varsa."

Damadı Hüseyin Bağatur ise süreci ve hislerini şöyle anlattı: "Tansiyon hastasıydım, rahatsızlığımdan dolayı kontrole gittiğimde hocamız böbrek fonksiyonlarımın değiştiğini gördü. 5 yıl öncesi yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği olduğunu söylediler. Yaklaşık 3 yıldır da periton diyalizi yapıyorum, yeterli olmadığını gördüklerinde ‘Artık nakil olman gerekiyor’ dediler, süreç de öyle başladı. Annem her seferinde ‘Böbrek vermek gerekirse verebilirim’ diyordu. Bütün tetkiklere bakıldı, anneme ve bana herhangi bir zararı olmadığını gördükten sonra ameliyat kararı verdiler, ameliyatımızı olduk. Hep annem olarak gördüğüm için Allah bin kere razı olsun. Vermeyebilirdi, hiçbir zaman öyle bir şey söylemedi. 20 yıl öncesi kızını aldık, şimdi de böbreğini aldık, 2 borcumuz var artık inşallah hayırlı bir vefayla biz de öderiz. Benim annem neyse her zaman aynı şekilde geçindik, hiçbir zaman hiçbir sorun yaşamadık."

Aile fertlerinden Sebahat Bağatur ise yaşadıkları zorlu süreci ve duygularını aktardı: "İlk etapta bir annemin bir eşimin başındaydım. Fiziksel, duygusal çok zorlandığım bir dönem oldu. 3 kız kardeşiz, erkek olmadığı için belki de damatlar erkek çocuğu gibi sevildi. 3 yıldır diyaliz yapıyorduk, sosyal hayatımız bitmiş gibi bir şeydi. Güzel devam ediyor, inşallah sonu da iyi olur. Benim kan grubum uymadı, annem olmasa çapraz da yapıldığı için o yola girecektik."

Sonuç olarak, aile dayanışması ve canlı donör nakli sayesinde Hüseyin Bey sağlığına kavuşurken, aile ve sağlık ekibi başarılı ameliyatın sevincini yaşadı. Olay, organ bağışının ve canlı donör nakillerinin bireylerin ve toplumun yaşamında yaratabileceği olumlu etkiyi bir kez daha ortaya koydu.

