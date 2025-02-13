Kocaeli'de Kayıp Murat Y'nin Cesedi Ormanda Bulundu: İki Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan Murat Y. (49) isimli şahsın cesedi, ormanda toprağa gömülü olarak bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat tarihinden beri eşi ve kızından haber alınamayan Murat Y için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin titiz araştırması neticesinde, Murat Y.'nin cansız bedeni dün, ilçedeki ormanlık alanda tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Murat Y'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayla bağlantılı olarak R.G. ve M.A. isimli iki şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili şüpheliler R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili şüpheliler R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.