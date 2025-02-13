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Kocaeli'de Kentsel Dönüşüm Projesi: 5 Bin Konut Yenilenecek

Murat Kurum, Kocaeli'de bu yıl 5 bin konutun yenileneceğini açıkladı. Proje, şehirlerin afetlere hazırlıklı olmasını amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:22
Kocaeli'de Kentsel Dönüşüm Projesi: 5 Bin Konut Yenilenecek

Kocaeli'de Kentsel Dönüşüm Projesi Hız Kazanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de yürütülen kentsel dönüşüm projelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bu yıl 5 bin konutun yenilenmesi hedefleniyor.

Kurum, sosyal medya hesabından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile gerçekleştirdiği görüşmeyi duyurdu. Kurum, şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Açıklama ve Gelecek Hedefleri

“Kocaeli'de devam eden kentsel dönüşüm projelerimizi artırarak, bu yıl 5 bin konutumuzu yenilemeyi hedefliyoruz.” diyen bakan, yerel yönetimler ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu projeyle birlikte Kocaeli'nin kentsel altyapısının güçlendirilmesi ve afetlere karşı hazırlanması amaçlanıyor. Bakanlık, destekleriyle projeleri hızlandırma kararı almış durumda.

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