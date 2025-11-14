Kocaeli'de Kıskançlık Dehşeti: Eski Eşi ve Sevgilisi Bıçaklandı

Olay

Dün Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre B.E. önce boşandığı eşi M.K.'yı darp edip bıçakladı.

Daha sonra eski eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü E.K. (32) isimli kişiye ait aracın yanına giden B.E., aracın kapısını açarak E.K.'yı art arda bıçakladı. Ağır yaralanan E.K., yaralı halde aracını kullanarak olay yerinden kaçmaya çalıştı; yaklaşık 500 metre sonra Canbay Sokak'ta park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Saldırganın elindeki bıçakla olay sonrası söylediği Bu mahallede kim kimin namusuna bakarsa sözü ve küfür ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.K. ve E.K.'yı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. E.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Operasyon ve gözaltılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından zanlı B.E.'nin İstanbul’a kaçtığını tespit etti. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Kocaeli ve İstanbul’da B.E. ile olay öncesi ve sonrası yardım ettikleri öne sürülen toplam 10 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı; diğer 8 şahsın ifade işlemleri devam ediyor.

