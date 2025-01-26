Kocaeli'de Komşular Arasında Sopalı Kavga: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'ta komşular arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında sopaların da kullanıldığı olayda, toplam 6 kişi yaralandı.

Tartışmanın hararetlenmesi sonucunda yaralanan bireyler; A.D, M.Y, N.Y, D.Y, L.K ve Y.K olarak belirlendi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastalar en yakın hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan, sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan, sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.