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Kocaeli'de Konteynerde 345 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de yapılan narkotik operasyonunda, bir konteynere gizlenmiş 345 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:09
Kocaeli'de Konteynerde 345 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, bir konteynerde gizlenmiş 345 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen operasyonda, bir lojistik deposuna baskın düzenlendi. Bu sırada, iş makinesi yardımıyla konteynerden dışarıya ahşap plakalarla kaplı paletli sandıklar indirildi.

Narkotik Dedektör Köpeği ile Arama

Operasyona katılan narkotik dedektör köpeği, aramalar esnasında dikkat çekici bir başarı göstererek, toplam 638 paket halinde 345 kilogram skunk uyuşturucusu buldu. Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kararlılıkla devam ettiklerini açıkladı.

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