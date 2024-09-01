Kocaeli'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kocaeli ve Çevresinde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerine kadar Kocaeli ve çevresinde sürpriz bir yağış beklediğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, bölgede gök gürültülü sağanak yaşanması muhtemel.

Olumsuz Koşullar İçin Dikkatli Olun

Beklendiği üzere, kuvvetli yağışlar yerel olarak ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi tehlikelere yol açabilir. Bu nedenle, özellikle yağış esnasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.