Kocaeli'de Kuyuda Kaçak Kazı: 2 Kişi Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Mollafenari Mahallesi'nde kuyuda kaçak kazı yapan iki kişinin, zehirli gazdan etkilenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazı çalışması sırasında zehirli gazdan etkilenen bazı kişilerin durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kuyuda bulunan zehirli gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ve Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkarmak için çalışmalara başladı. Her iki kişinin cenazesi, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve kaçak kazıya neden olan koşulların araştırıldığı bildiriliyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi.