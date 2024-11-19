Kocaeli'de Lise Öğrencisi 1. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Tragedya: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Muammer Dereli Fen Lisesi'nde eğitim gören 16 yaşındaki B.S., okulun 1. katından düşerek ağır yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hemen ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı öğrenciyi İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tedavi yetersiz kalınca, B.S. daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Üzücü bir şekilde, burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen öğrenci, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı. Öğrencinin ailesi ve arkadaşları için büyük bir üzüntü kaynağı olan bu olay, okul topluluğunu da derinden etkiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.