Kocaeli'de Lise Öğrencisi Okuldan Düşerek Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir lise öğrencisi, okulun 1. katından düşerek ağır yaralandı. Olay, Serdar Mahallesi'nde bulunan Muammer Dereli Fen Lisesi'nde meydana geldi.

10. sınıf öğrencisi B.S. (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle okulun birinci katından düştü. Durumun aciliyeti nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan genç kız, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.