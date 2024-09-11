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Kocaeli'de Maganda Kurşunu Yaraladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 01:51
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 01:51
Kocaeli'de Maganda Kurşunu Yaraladı

Kocaeli'de Yaralanma Olayı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Arapçeşme Mahallesi'nde yaşanan kötü bir olayda, bacağına maganda kurşunu isabet eden bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Namık Kemal Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, motosiklet üzerinden rastgele ateş açtı. Bu sırada caddeden geçmekte olan bir işçi, merminin hedefi oldu. Yaralı şahsın baldırına mermi isabet etmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı.

Hastaneye Sevk

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı şahsı Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan kişinin durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis Soruşturması

Olayın ardından, hızla bölgeden uzaklaşan silahlı kişi veya kişiler hakkında polis, yakalama çalışmaları başlattı.

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