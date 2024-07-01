Kocaeli'de Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası!





Mahir Çoğaç'ın ağabeyi Emin Çoğaç'ın, uzun yıllardır husumet içinde olduğu Bayğara ailesiyle silahlı çatışmalara karıştığı belirtiliyor.

Çeteler Arasındaki Husumet Cinayete Yol Açtı

Çoğaç'ın ağabeyi Emin Çoğaç'ın, uzun yıllardır husumet içinde olduğu Bayğara ailesiyle silahlı çatışmalara karıştığı belirtiliyor. Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinin ardından, Bayğaralar Çetesi'nin Mahir Çoğaç'ın ölüm emrini verdiği iddia ediliyor. Olay günü, tetikçi D.G. ve gözcü B.Y., İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Örgüt lideri olarak bilinen ve Yunanistan'da kırmızı bültenle aranan Ramazan Bayğara'nın da cinayet emrini veren isimler arasında olduğu öne sürülüyor.

Tutuklamalar ve Adli Kontroller Devam Ediyor

Şu ana kadar 8 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerin tutuklanması için itirazda bulunması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma ise derinlemesine sürdürülüyor.

Uzun Yıllar Süren Husumetin Kökeni

Çoğaç'ın, Adana'dan Kocaeli'ye taşınmasının arkasında, aileler arasındaki uzun süren husumetin etkili olduğu belirtiliyor. Çoğaç, 18 yıl önce eşiyle birlikte yeni bir hayat kurmak üzere Kocaeli'ye yerleştiği, burada eğitim sektöründe uzun yıllar görev yaptığı biliniyor. Ancak zaman zaman tehditlerle karşılaştığı da kaydedildi.