Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi

Kocaeli'de şeker döken çocuğu uyaran kasiyer, çocuğun babası ve iki kişi tarafından darbedildi. Olay anı kameraya yansıdı; iki personel şikayetçi oldu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 00:03
Kocaeli'de markette şiddet: Uyarı kavga çıkardı

Kocaeli'de bir markette, yere şeker döken çocuğu uyaran kasiyerin darbedildiği anlar kameraya yansıdı. Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, marketin karşısında esnaflık yapan bir kişinin çocukları şeker almak için markete geldi. Şekeri yere döken çocuğun, kasiyer tarafından "Yapma, biz temizliyoruz" diyerek uyarıldığı; uyarıya sinirlenen 10 yaşındaki çocuğun kasiyere küfredip marketten uzaklaştığı iddia edildi.

Saldırı ve sonrasında yaşananlar

Kısa süre sonra çocuğun babası ve beraberindeki iki kişi markete dönerek kasiyeri darbetmeye başladı. O sırada elinde satır bulunan aynı marketin başka bir çalışanı da, kavgayı ayırmak amacıyla yanlarına gittiğini belirterek darbedildi.

Olayın bildirimi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen iki personel, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Personelin ifadesinde, elindeki satırla gidişinin "korkutma amacıyla" olduğu ve herhangi bir saldırı eyleminde bulunmadığı belirtildi.

İnceleme sürüyor

Görüntülere yansıyan kavga ve çalışanların ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili incelemeler sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma ve değerlendirmeler yetkili birimlerce devam ediyor.

