Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de Trajik Bir Motosiklet Kazası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

34 MBM 142 plakalı motosiklet, T4 Tüneli'nden çıktığı esnada sürücüsü dengesini kaybetmesi neticesinde savruldu. Kazada motosikletten düşen sürücü D.T. ve yolcu Ş.V. yaralandı.

Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralılardan D.T. İzmit'teki bir özel hastaneye, Ş.V. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Üzücü Sonuç

Yaralılardan D.T.'ye hastanede müdahale edilmesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından İstanbul yönündeki yol bir süre kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.