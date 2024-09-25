Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsü ile Yayanın Kavgası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Kocaeli'de Güvenlik Kameralarına Yansıyan Kavga

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, motosiklet sürücüsü ile bir yaya arasında meydana gelen kavga, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Detayları

Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde, motosiklet sürücüsü A.A, önündeki aracı sollamaya çalışırken, yaya A.Ş'nin eline çarptı. Bu durum, ikili arasında bir tartışmanın patlak vermesine neden oldu.

Kavganın Sonucu

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü A.A, yaya A.Ş'ye darbe yaparken, A.Ş. yaralanarak yere düştü. Olayı gören vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Pozitif Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine yangın güvenliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan A.Ş, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntüler, olayın karışık anlarını belgeleyerek, güvenlik kameralarının bu tür durumları kaydetme konusundaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.