DOLAR
34,16 -0,22%
EURO
38,07 0,29%
ALTIN
2.922,39 -0,19%
BITCOIN
2.160.284,38 1,5%

Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsü ile Yayanın Kavgası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü ile yaya arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:33
Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsü ile Yayanın Kavgası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Kocaeli'de Güvenlik Kameralarına Yansıyan Kavga

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, motosiklet sürücüsü ile bir yaya arasında meydana gelen kavga, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Detayları

Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde, motosiklet sürücüsü A.A, önündeki aracı sollamaya çalışırken, yaya A.Ş'nin eline çarptı. Bu durum, ikili arasında bir tartışmanın patlak vermesine neden oldu.

Kavganın Sonucu

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü A.A, yaya A.Ş'ye darbe yaparken, A.Ş. yaralanarak yere düştü. Olayı gören vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Pozitif Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine yangın güvenliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan A.Ş, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntüler, olayın karışık anlarını belgeleyerek, güvenlik kameralarının bu tür durumları kaydetme konusundaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afganistan, BRICS Zirvesi'nde Yer Almak İstiyor
2
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar
3
Çorum'da Ağaçtan Düşerek Yaralanan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
4
THY'den Kabin Ekibine Hakaret Eden Yolcuya Hukuki İşlem Başlatıldı
5
Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'nda Barış Mesajı
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi
7
Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsü ile Yayanın Kavgası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?