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Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsünü Öldüren Polise 25 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsünü vuran polis 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:41
Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsünü Öldüren Polise 25 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsünü Vuran Polis Cezalandırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ederek motosiklet sürücüsü K.U.’yu (21) öldüren polis memuruna 25 yıl hapis cezası verildi. Gebze 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen davanın ikinci duruşması, tutuklu sanık İ.S. ile müştekiler ve tanıkların katılımıyla gerçekleşti.

Sanık İfade Verdi

Duruşmada söz alan sanık İ.S., ölen K.U.'nun ailesine başsağlığı dileyerek olay nedeniyle pişman olduğunu ve tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti. Sanığın avukatı Burak Uluköylü ise iddia makamının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, olayın oluş şekline dair iddianamedeki açıklamaların kabul etmediklerini ifade etti.

Müştekilerden Cezalandırma Talebi

Müştekiler ve onların avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık İ.S.'nin son sözleri ile taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Mahkeme, sanığı “olası kastla öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilerle konuşan sanık avukatı Azad Ölmez, mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Olayın Detayları

Olay, 13 Eylül tarihinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleşti. K.U., plakasız motosikletini kullandığı sırada polis ekiplerinin “Dur” çağrısına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletini polis memurlarının üzerine sürdüğü iddia edilen K.U., gerçekleşen kovalamaca esnasında polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak yere düştü. Bu sırada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan polis memuru İ.S., tutuklanmıştı.

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