Kocaeli'de Muhtar H.A.'nin 2 Çocuğa Cinsel İstismar Davası Başladı

Kocaeli Gölcük'te 2 çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan muhtar H.A.'nin duruşması başladı; Adli Tıp raporu istenip tutuklanma talebi reddedildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:55
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan muhtar H.A. (78)'nin yargılanmasına başlandı. Duruşma, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada ifadeler

Duruşmada tutuksuz sanık muhtar H.A., müştekiler E.Ç. ve D.A. ile aileleri ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık H.A. iddialardan dolayı üzgün olduğunu belirterek üzerine atılı suçlamaları reddetti. H.A., müştekilerle kapı komşusu ve köylü olduklarını, E.Ç.'nin torunuyla oynaması için evlerine geldiğini, kendisinin hiçbir şekilde cinsel istismarda bulunmadığını söyledi.

Mahkeme başkanının 'E.Ç. 5-6 yaşlarında sizin evinize geldiğinde atçılık oynadınız mı? E.Ç.'yi kucağınıza aldınız mı? Onu eve çağırma gibi bir durumunuz oldu mu?' yönündeki sorularına H.A. 'Hayır atçılık oynamadım, kucağıma almadım. Evime hiç çağırmadım. Diğer müşteki D.A.'ya da cinsel istismarda bulunmadım.' şeklinde yanıt verdi.

Mağdurların beyanları ve talepler

Müştekiler E.Ç. ile D.A., çocukluk yaşlarında sanığın 'oyun oynama' bahanesiyle yakınlık kurarak kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Müşteki avukatı Fehmi Bozkurt, sanığın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti.

Duruşma savcısı, mağdurların yaşları dikkate alınarak beyanların doğruluğunun, psikolojik travma ve mağdurlarda oluşup oluşmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edilmesini ve sanığın tutuksuz yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine ve tutuklanma talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

KADEM'den tepki

Durşuma öncesi Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kocaeli Temsilciliği adına avukat Şevval Ebrar Eraslan, zanlının 3 yılı aşkın süredir sistematik şekilde mağdur çocuklara istismarda bulunduğunu iddia etti. Eraslan, failin toplumca güven duyulan bir konumda olduğuna dikkat çekerek KADEM'in süreci takip ettiğini ve gönüllü hukukçularla mağdur çocukların yanında olduklarını bildirdi. Eraslan, adaletin hızlı ve etkin işlemesinin önemine vurgu yaptı.

Olay ve iddianame

İddialara göre, Gölcük mahallesinde yaşayan 2 çocuğa yaklaşık 12 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu belirtilen muhtar H.A., 27 Nisan'da gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kocaeli Valiliği, H.A. hakkında idari soruşturma başlattı ve yapılan inceleme sonucunda H.A.'nın görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.A.'nın bir çocuk hakkında '12 yaşından küçük çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis, diğer çocukla ilgili eylemin 'teşebbüste kalması' nedeniyle ise çocuğun 12 yaşını tamamlamamış olması hasebiyle '18 yıldan az olmamak üzere hapis' ile cezalandırılması talep ediliyor.

Sonuç: Mahkeme, Adli Tıp raporlarının beklenmesine karar verdi, tutuklama talebini reddetti ve duruşmayı erteledi. Dava süreci, Adli Tıp raporu sonrası devam edecek.

