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Kocaeli'de Muz Yüklü Tır Yangını: Otoyolda Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Anadolu Otoyolu'nda muz yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Uzun araç kuyruğu oluştu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 23:14
Kocaeli'de Muz Yüklü Tır Yangını: Otoyolda Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde muz yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Kartepe ilçesi Tepetarla mevkisinde meydana geldi.

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen S.G. idaresindeki 07 BRS 135 plakalı tır, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, tırın dorsesinin bir kısmına da sıçrayarak bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi ve kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına sebep oldu.

İtfaiye ekiplerinin uzun ve titiz çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü ancak tır kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası güzergah üzerinde aksayan trafik, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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