Kocaeli'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Kocaeli ve Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli merkezli düzenlenen bir nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık suçunu organize şekilde gerçekleştiren kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Bu kapsamda, Darıca, Derince, Gebze ve İzmit ilçeleri ile Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda birçok dijital materyal de ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli merciler, toplamda 6 zanlının tutuklanmasına karar verirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Kocaeli ve Tekirdağ bölgelerinde güvenliği sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.