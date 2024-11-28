Kocaeli'de Oğlunu Öldüren Baba Hakkında Karar Verildi

Kocaeli'de Oğul Öldürme Davasında Son Gelişmeler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 14 Kasım 2022'de yaşanan tartışma sonucunda oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın davasında karar açıklandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuksuz sanık Ş.Ş. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma Detayları

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ş.Ş., mütalaaya yanıtında önceki ifadelerini tekrar ederek beraatini istedi. Sanık avukatı Hakan Akkaya ise, müvekkilinin olay günü kendisini ve eşini korumak amacıyla hareket ettiğini savundu.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, nitelikli kasten öldürme suçu iddialarını değerlendirerek, meşru savunmada sınırlara oturacak mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşın varlığını tespit etti. Nihayetinde sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Olayın Arka Planı

Olay, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Tartışma sonrası baba Ş.Ş., oğlu Yunus Ş. (23)'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep olmuştu. Baygın halde hastaneye kaldırılan Yunus Ş., tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan baba Ş.Ş., 1 Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

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