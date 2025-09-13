Kocaeli'de Öldürülen Hemşire İpek Genç ve Kardeşi Sapanca'da Defnedildi

Kocaeli'de öldürülen hemşire İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç'in cenazeleri, Sapanca Yeni Camii'de kılınan namaz sonrası Sapanca Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:49
Cenaze Töreni

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Kocaeli'de öldürülen hemşire ile kardeşinin cenazeleri toprağa verildi. Hastane morgundan alınan İpek ve Abdullah Barış Genç'in cenazeleri Sapanca Yeni Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde iki kardeşin yakınları taziyeleri kabul etti. Abla ve kardeşin cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Ataevler Mahallesi Yaz Sokak'ta dün akşam saatlerinde Erhan D. (37), kardeşi Abdullah Barış G. (23) ile alışverişten dönen kız arkadaşı İpek G. (32) ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışma sonucu Erhan D., tabancayla İpek ve Abdullah Barış Genç'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurmuştu. Ağır yaralanan üç kişi, kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetmişti.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişi, kız arkadaşı ve kardeşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaptı.

