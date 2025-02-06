Kocaeli'de Olumsuz Hava Nedeniyle Scooter ve Motosikletlere Trafik Yasağı

Kocaeli'de Olumsuz Hava Şartları Uyarısı

Kocaeli'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, kent genelinde devam eden kötü hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle çeşitli önlemler alındı.

Trafik Yasaklama Süreci

Bugün saat 16.00'dan itibaren, yarın saat 09.00'a kadar, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı olarak yasaklandı. Bu yasak, vatandaşların güvenliği açısından alındığı belirtiliyor.

Bu süreçte sürücülerin ve yayaların tedbirli olmaları, mümkünse alternatif ulaşım yöntemlerini tercih etmeleri konusunda uyarılar yapıldı. Kocaeli'de hava şartlarının iyileşmesi beklenirken, vatandaşların gelişmeleri takip etmeleri gerektiği ifade ediliyor.