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Kocaeli'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Skuter ve Motosikletlere Yasak Uzatıldı

Kocaeli'de kötü hava koşulları nedeniyle motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışı yarın 12.00'ye kadar yasaklandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:45
Kocaeli'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Skuter ve Motosikletlere Yasak Uzatıldı

Kocaeli'de Hava Şartları Nedeniyle Yasak Genişletildi

Kocaeli'de etkili olan olumsuz hava koşulları, skuter, motosiklet ve motokuryeleri olumsuz etkiliyor. Kent genelinde devam eden buzlanma tehlikesi nedeniyle Valilik önemli bir açıklama yaptı.

Trafiğe Çıkış Yasağı 12.00'ye Kadar Uzatıldı

Başlangıçta bu sabah 09.00'a kadar geçerli olan trafik yasağı, kötü hava koşullarının devam etmesi nedeniyle yarın saat 12.00'ye kadar uzatıldı. Bu karar, özellikle sürücülerin güvenliği için alınan yeni önlemler arasında yer alıyor.

Güvenli bir ulaşım için tüm motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcılarının yasak süresince trafiğe çıkmamaları önemle belirtiliyor.

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