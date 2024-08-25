Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mollafenari Mahallesi Kızılağaç mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerinin eşgüdümle müdahalesiyle söndürülmeyi başardı.

Yangının Çıkış Nedeni Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olağanüstü bir hızla bölgeye intikal eden ekipler, yangının büyümesini engelleyerek, etkili bir soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangın alanına ulaşmakta zorlanan ekipler, havadan müdahale yöntemleri kullanarak alevlerin yayılmasını engelledi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından alanda soğutma işlemleri sürdürülüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin ulaşmakta zorlandığı alanlara havadan müdahale edildi.