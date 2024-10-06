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Kocaeli'de Oto Kiralama Ofisinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Gölcük'te bir oto kiralama ofisinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 03:44
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 03:44
Kocaeli'de Oto Kiralama Ofisinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Silahlı Saldırı Olayı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde bulunan bir oto kiralama ofisinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Yetkililer, ofiste meydana gelen silahlı saldırıyı haber alır almaz sağlık ve polis ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin Furkan K. olduğu belirlendi.

Yaralının Durumu

Göğüs bölgesinden ağır yaralanan Furkan K., sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Ancak, hayati tehlikesinin devam ettiği gerekçesiyle daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatarak iş yerinde bulunan dört kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın detayları henüz netleşmedi.

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