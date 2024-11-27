Kocaeli'de Otobüs Durağına Çarpan Cip Sürücüsüne Ev Hapsi Cezası

Kocaeli'de Kazaya Neden Olan Cip Sürücüsü Ev Hapsine Alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, otobüs durağında bekleyen 6 kişiye çarpan cipin sürücüsüne ev hapsi cezası verildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan M.U. (79), emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığına ifade veren sürücü, hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kazada yaralanan S.Ö, Y.T, Y.A, A.A, A.K. ve M.M.Y., hemen hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza Detayları ve Sonrası

Kaza, 34 GL 6841 plakalı cip ile gerçekleşti. M.U.’nun aracının kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu, araç önce bir aydınlatma direğine, ardından 41 M 8044 plakalı bir yolcu minibüsüne çarparak durabildi.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve hızla yayılarak büyük bir dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumu ise stabil olarak bildirildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ederken, olayın detayları da takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde cipin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde cipin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.