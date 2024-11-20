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Kocaeli'de Otobüs Durağına Çarpan Ticari Araç Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 00:18
Kocaeli'de Otobüs Durağına Çarpan Ticari Araç Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'de Kaza: Hafif Ticari Araç Otobüs Durağına Çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan kaza, sürücüsü Eyüp İ.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu ortaya çıktı. D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç, Kuruçeşme Mahallesi mevkiinde otobüs durağına çarparak büyük bir faciaya sebep oldu.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kaza anında otobüs durağında kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybını önlerken, hafif ticari araçta sıkışan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, hem müdahale hem de kurtarma çalışmalarını başlattı. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

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