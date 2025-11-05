Kocaeli’de Otobüs Kaptanının Dostu 'Şakir': Çay İçen, Rize Helvası Seven Karga

Kocaeli’nde otobüs kaptanı Ömer Tek ile 2,5 yıldır birlikte olan Şakir adlı karga, yolculuklardan market alışverişine kadar hayatın her anında sahibinin yanında. Çay içmesi, Rize helvası ve organik ürünleri tercih etmesiyle dikkat çeken karga, görenleri şaşırtıyor.

2,5 yıllık sıra dışı dostluk

Yolda yaralı halde bulduğu yavru kargayı tedavi ettirip evlat edinen Ömer Tek, Şakir ile ayrılmaz bir bağ kurdu. İkili; otobüs seferlerinden deniz keyfine, market alışverişinden gezmelere kadar her anı birlikte paylaşıyor.

Tek, sözlerine şu ifadelerle duygusunu aktardı:

"Sakattı, tedavisini yaptım. Tam 2,5 sene oldu, benden ayrı durmuyor. Nereye gitsem peşimde geliyor. Hamsi, istavrit ve balığı çok seviyor. Ona özel olarak Rize’den helva getiriyorum. Helvasını çok yiyor, çay da içiyor. Aynı aileden biri oldu, nereye gitsem götürüyorum. Onunla otobüse de biniyorum"

Yolculardan büyük ilgi

Şakir, yolculuklarda da ilgi odağı oluyor; yolcuların sevgi gösterileriyle karşılaşıyor. Tek, bu durumu şöyle anlattı:

"Yolcuların ilgisini çekiyor, onu çok seviyorlar. Bir evlat gibi alıştı. Ben nereye gitsem peşimden geliyor. Yabancı gördüğü zaman yabancıya saldırıyor. Örneğin eve birisi gelsin, onu hemen bahçeye ve eve sokmaz. Evlat gibi bir şey, insana çok yakın. ’Nankör’ derler ama nankör değil."

Organik beslenme ve seçici damak

Şakir’in beslenme tercihleri de dikkat çekiyor. Sahibinin verdiği bilgilere göre karga, özellikle organik ürünleri tercih ediyor ve bazı gıdalara karşı seçici davranıyor.

"Bazen onunla markete gidiyoruz. Beğendiği ürüne vurup alıyor. Çoğunlukla ciğer yer, et yer, yumurtanın sarısını yer, balık yer, ne olsa yer, helva yer. Böyle şeyleri yiyor. Normal ekmek pek yemez, alışmamış. Mandalina yiyor, organik mandalina yiyor. Organik olan her şeyi yiyor ama organik olmayan hiçbir şey yemiyor. Çok akıllı bir hayvan. Zarar gelecek olan şeyleri de asla yemez. Ağzına koyar, atar dışarıya"

Bahçe bekçisi ve sahiplenme

Tek, Şakir’in evi ve bahçeyi koruduğunu, yabancılara karşı uyarıda bulunduğunu belirtiyor. Karga, hem görgüsüyle hem de davranışlarıyla adeta bir bekçi rolü üstlenmiş durumda.

"Onu dışarı bırakıyorum, bahçede dolaşıyor. Terk etmiyor bizi, bahçeye de kimseyi sokmuyor. İnsan geldiği zaman bağırıyor, uyarıyor. Çok akıllı hayvan. İnsanlar köpek besleyeceğine karga beslesinler; iyi bekçilik yapıyor, yabancı geldiği zaman bağırıyor, kıyamet koparıyor. İnsan gibi başlar bağırmaya"

Değeri parayla ölçülemeyen dostluk

Şakir’i evlatlarından ayırmadığını vurgulayan Tek, duygularını şu sözlerle özetledi:

"Bana bir milyon lira verseler asla onu satmam. Değeri parayla ölçülecek bir hayvan değil. İki evladım vardı, bununla 3 oldu. Onlara ne alıyorsam ona da aynısını alıyorum"

