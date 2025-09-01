DOLAR
Kocaeli'de Otobüs Şoförü Heimlich ile 3 Yaşındaki Çocuğu Kurtardı

Kocaeli'de otobüs şoförü Ferdi Karabacak, soluk borusuna cips kaçan 3 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı; anlar araç içi kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 23:21
Kocaeli'de otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

Kocaeli'de şehir içi bir otobüsün şoförü, soluk borusuna yiyecek kaçan 3 yaşındaki çocuğu uyguladığı ilk yardım müdahasıyla hayata döndürdü. O anlar, aracın iç güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark AŞ'ye bağlı Gebze-Dilovası hattında görevli otobüs şoförü Ferdi Karabacak, Gebze istikametinde ilerlerken yolculardan yükselen çığlık üzerine aracı yol kenarında durdurdu.

Karabacak, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde Heimlich manevrası uygulayarak soluk borusuna cips kaçan çocuğun tekrar nefes almasını sağladı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sırasında çocuğun annesi, şoförün hızlı ve soğukkanlı müdahalesi için teşekkür etti.

Görüntüler paylaşıldı, Başkan tebrik etti

Olay anına ilişkin görüntüler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından NSosyal hesabından paylaşıldı. Büyükakın paylaşımında, "Hay Allah senden razı olsun… Ferdi kaptanımız boğazına yiyecek kaçan minik bir yolcumuzu Heimlich manevrası ile kurtardı. Hızlı ve soğukkanlı müdahalesi için şoförümüzü tebrik ediyorum. İnsan hayatına dokunan bu örnek davranış hepimize gurur verdi." ifadelerine yer verdi.

