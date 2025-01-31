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Kocaeli'de Otobüs Şoförüne Eşinden Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Kocaeli'de otobüs şoförü İbrahim Tezer, eşi Pembegül Tezer'in sürpriz doğum günü kutlaması ile duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:52
Kocaeli'de Otobüs Şoförüne Eşinden Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otobüs şoförü İbrahim Tezer'e eşi tarafından unutulmaz bir doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. Pembegül Tezer (37), şehir içi özel halk otobüsü şoförü olan eşinin 51. yaş günü için özel bir kutlama planladı.

Pembegül, eşinin sefer saatlerini öğrenerek, 12 yaşındaki oğlu Metin Berk ile birlikte Kuruçeşme mevkisindeki durakta otobüsü beklemeye başladı. Eşinin kullandığı otobüs durağa yaklaşınca, oğlu ile birlikte işaret yaparak aracı durdurmayı başardılar.

Tezer, üzerinde mumların yandığı pastayla otobüse binerek kocasının doğum gününü kutladı. Pembegül Tezer, bu güzel anları oluşturmasındaki nedenin eşinin kendilerine verdiği değer ve sevgi olduğunu dile getirdi.

Tezer, etkinlik için Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan izin aldığını belirterek, "Eşim çok heyecanlandı. 'Dizlerimin bağı çözüldü, heyecandan ne diyeceğimi bilemedim.' dedi. Eşimin de çok hoşuna gitti. Herkes tebrik ediyor. 'Muhteşem olmuş, hepimizin yüzünü güldürdün. Biz yapamıyoruz, sen yapmışsın, bizi cesaretlendirdin.' şeklinde olumlu dönüşler aldık. Güzel oldu." dedi.

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