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Kocaeli'de Otobüs ve Araç Çarpıştı, 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otobüsle aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:02
Kocaeli'de Otobüs ve Araç Çarpıştı, 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Kaza: Halk Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, S.Y.'nin kullandığı 41 J 4035 plakalı halk otobüsü ile Z.Y.'nin yönetimindeki 34 COV 037 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi. Olay, İstasyon Mahallesi'ndeki İstasyon Caddesi ile Eskihisar feribot yolu kesişiminde gerçekleşti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Z.Y. ve yanındaki bir kadın, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca, otobüste hafif yaralanan 2 yolcu da ambulansta tedavi edildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çarpışmanın şiddeti ve kazanın meydana geliş anı yer aldı.

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