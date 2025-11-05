Kocaeli'de Otomobil ile Okul Servisi Çarpıştı: 1 Yaralı

Gebze Organize Sanayi Caddesi'nde Volkswagen otomobil ile okul servisi çarpıştı; 1 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:39
Gebze'de trafik kazası

Kocaelinin Gebze ilçesinde bir otomobil ile okul servisi çarpıştı; kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 KCB 462 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 41 P 176 plakalı okul taşıtı çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Caddedeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

