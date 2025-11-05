Kocaeli'de Otomobil ile Okul Servisi Çarpıştı: 1 Yaralı
Gebze'de trafik kazası
Kocaelinin Gebze ilçesinde bir otomobil ile okul servisi çarpıştı; kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Organize Sanayi Caddesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34 KCB 462 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 41 P 176 plakalı okul taşıtı çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Caddedeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
