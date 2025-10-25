Kocaeli'de Otomobilde 45 Kilo 750 Gram Eroin ve 1 Kilo 90 Gram Esrar Ele Geçirildi

Operasyonun detayları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli görülen bir otomobil durduruldu.

Yapılan aramada, Narkotik dedektör köpek yardımıyla otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 108 paket halinde toplam 45 kilo 750 gram eroin ile 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'de bir otomobilde, narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 45 kilo 750 gram eroin ile 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.