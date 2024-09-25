DOLAR
34,14 -0,13%
EURO
38,22 -0,08%
ALTIN
2.914,32 0,09%
BITCOIN
2.179.735,95 0,54%

Kocaeli'de Otomobilin Devrilen Bahçe Kapısı Kazası

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir otomobilin çarptığı bahçe kapısı devrildi, 1 anneanne ve 2 torun yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:16
Kocaeli'de Otomobilin Devrilen Bahçe Kapısı Kazası

Kocaeli'de Kazada Yaralanan Üç Kişi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, bir otomobilin bahçe kapısına çarpması sonucu 1 anneanne ve 2 torunu yaralandı.

Olayın Detayları

Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi'nde, yokuş aşağı inen Z.Ç. adlı sürücü, 41 SU 890 plakalı otomobiliyle kontrolden çıkarak bir apartmanın demir bahçe kapısına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yerinden fırlayan kapı, bahçede oynayan Ela (5) ve Ada Y. (3) kardeşlerin yanı sıra anneanne Aysel A.’nın üzerine devrildi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olayla ilgili hemen haber verilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'deki Para Sayma Skandalında İlk Duruşma Gerçekleşti
2
Japonya, Çin'in ICBM Testini Bildirmediğini Açıkladı
3
Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti: Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu
4
CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nü Kutladı
5
Kuzey Kore'den ABD'ye Quad Zirvesi Hakkında Sert Eleştiriler
6
Altın Madalyalı Para Yüzücü Umut Ünlü: Engellilere Umut Olmak İstiyorum
7
Almanya'da Marjinal Partilerin Yükselişi: Demokratik Sisteme Tehdit

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları