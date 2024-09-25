Kocaeli'de Otomobilin Devrilen Bahçe Kapısı Kazası

Kocaeli'de Kazada Yaralanan Üç Kişi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, bir otomobilin bahçe kapısına çarpması sonucu 1 anneanne ve 2 torunu yaralandı.

Olayın Detayları

Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi'nde, yokuş aşağı inen Z.Ç. adlı sürücü, 41 SU 890 plakalı otomobiliyle kontrolden çıkarak bir apartmanın demir bahçe kapısına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yerinden fırlayan kapı, bahçede oynayan Ela (5) ve Ada Y. (3) kardeşlerin yanı sıra anneanne Aysel A.’nın üzerine devrildi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olayla ilgili hemen haber verilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bahçe kapısının devrilmesi sonucu anneanne ve 2 torunu yaralandı.