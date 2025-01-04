Kocaeli'de Park Yeri Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'de Park Yeri Nedeniyle Kanlı Kavga

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, araç park etme meselesi yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta yaşandı. Park yeri nedeniyle Emre Ö. (34) ve kardeşi Muhammet Ö. (35) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir komşu arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli, evinden aldığı tabancayla iki kardeşe ateş açtı. Olay sırasında yaralanan Emre Ö., kaçmaya çalıştığı esnada yol kenarında park halindeki kamyonete çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralanan Muhammet Ö., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Emre Ö. ise Gebze'deki özel bir hastane'ye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen Emre Ö. kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan şüpheli, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan şüpheli, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.