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Kocaeli'de Pitbullun Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir pitbull, sahipli bir köpeğe saldırdı. Olayın detayları ve kurtarma çabaları kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:26
Kocaeli'de Pitbullun Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'de Pitbullun Saldırısı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Eskihisar Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, bir pitbullun sahipli bir köpeğe saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırı sonucunda ağır yaralanan köpek, vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Saldırı esnasında pitbullun ağzında koruma kalkanı bulunmuyordu. Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, pitbula müdahale etmek için süpürge ve sopa gibi eşyalar kullandılar. Saldırıya uğrayan köpek, onların yoğun çabası sayesinde kurtarıldı.

Kurtarma Çabaları ve Tedavi Süreci

Ağır yaralanan köpek hemen Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu olaydan sonra jandarma ekipleri, pitbull cinsi köpeğin ve sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olayın meydana geldiği anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, pitbullun saldırısını ve ardından esnafın gösterdiği kahramanlığı gözler önüne seriyor.

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