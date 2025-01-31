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Kocaeli'de Polis Darbedildi, 4 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'de bir polis memuru darbedildi, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheli N.S. tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:18
Kocaeli'de Polis Darbedildi, 4 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'nin Köseköy Mahallesi Saray Kent Sokak'ta, çeşitli suçlardan aranan N.S. isimli şüphelinin evine giden polis ekibine saldırı gerçekleştirildi. Olayda, 4 kişi darbedilen polis memuru nedeniyle gözaltına alındı.

Polis memurlarının N.S.'nin evine gitmesinden sonra, şüpheli ve onun yakınları ekiplerin üzerine saldırarak cağıldı. Saldırı sırasında bir polis memuru, kaşından hafif yaralanırken, N.S. ise tabancayla açılan ateş sonucu kolundan yaralandı.

Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal ederek yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Olay yerine ulaşan polis, güvenlik önlemlerini arttırarak olaya müdahale etti ve şüphelinin yakınları olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kocaeli polisi, güvenlik önlemlerine devam etmektedir.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evine giden polis memurunu darbettikleri...

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evine giden polis memurunu darbettikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evine giden polis memurunu darbettikleri...

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evine giden polis memurunu darbettikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

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