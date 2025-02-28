Kocaeli'de Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, ardı ardına yaşanan bir kovalamacanın ardından kaza yaptı ve yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine 26 NF 593 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında, ehliyetsiz sürücünün aracı, Yiğitcan K. yönetimindeki 34 KMT 066 plakalı motosiklete ve park halindeki iki otomobil ile bir SUV araca çarptı. Bu talihsiz olayda, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Hasan E. ve bir yaya yaralandı.

Hemen ihbar yapılması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için kaçarak durumu cover etmek istediği öğrenildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında aracıyla kaza yapınca yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında aracıyla kaza yapınca yakalandı.