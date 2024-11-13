Kocaeli'de Ruhsatsız 20 Otomatik Av Tüfeği Ele Geçirildi

Kocaeli'de Büyük Silah Ele Geçirme Operasyonu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan bir jandarma operasyonunda, ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ve 59 şarjör ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Darıca'da bir ikamette arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucunda, kalabalık bir silah deposuna dönüşen evdeki tüfekler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.