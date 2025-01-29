Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Nenehatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma sonrasında patlak verdi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Afrikikan'ın caddesinde bulunan tütüncü dükkanı işleten 40 yaşındaki Metin Hacıoğlu, çatışmanın ortasında kalmış ve bu süreçte yaralanmıştır. Hacıoğlu'nun yaralanmasının yanı sıra G.K. ve S.İ. de bu silahlı çatışmada yaralanan diğer iki kişi olarak kayıtlara geçti.

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Ancak talihsiz bir şekilde Metin Hacıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, polis ekipleri çok sayıda boş kovan bulurken, kurşunlardan birinin çevredeki bir apartmanın camına isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.