Kocaeli'de Silahlı Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı, 1 Adli Kontrolle Serbest
Olay
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Ekim'de çıkan silahlı kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu Özgür Ş.'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Soruşturma ve Gözaltılar
Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece İ.S, G.K. ve S.Ö. tutuklanırken, U.Ö. hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.
