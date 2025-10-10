Kocaeli'de Silahlı Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı, 1 Adli Kontrolle Serbest

İzmit'te 7 Ekim'de Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi; gözaltındaki 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:38
Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Ekim'de çıkan silahlı kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu Özgür Ş.'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece İ.S, G.K. ve S.Ö. tutuklanırken, U.Ö. hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

