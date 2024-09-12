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Kocaeli'de Silahlı Kavga Davası Başladı

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada 9 sanığın yargılanmasına başlandı, tutuklu sanıklar ifade verdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:13
Kocaeli'de Silahlı Kavga Davası Başladı

Kocaeli'deki Silahlı Kavga Davası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayında, 3'ü tutuklu toplam 9 sanık hakim karşısına çıktı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar E.A, Y.A ve Y.Ç ile tutuksuz sanıklar S.S, D.G, E.T, E.T, E.B ve Y.G katıldı. Ayrıca, maktul Halil Eser'in ağabeyi ve sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada Verilen İfadeler

Mahkemede sanık E.A, olayın nasıl geliştiğini anlatarak, maktul Halil Eser'in işlettiği kahvehanede oturduğu sırada sanık Y.A'nın yanına geldiğini, birlikte alkol aldıktan sonra gece yarısı tekrar kahvehaneye döndüklerini ifade etti. E.A, telefon konuşmaları sonrası aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü savundu.

Sanık Y.Ç de gece saatlerinde maktul Halil Eser'in yanındayken, S.S'nin kendisini aradığını belirtti. Y.Ç, konuşmalar sırasında tartışma yaşandığını ve sonrasında taksi ile olay yerine gittiklerini söyledi.

Sanık Y.A, olay yerine geldiklerinde karşı tarafın kendilerini çevrelediğini ileri sürdü. E.A’nın silah kullandığını belirten Y.A, olayların dışında kaldığını ve pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Olayın Geçmişi ve Sonuçları

Olay, 24 Eylül 2023'te İzmit'te meydana geldi. İki grubun silah, taş, sopa ve çekici kullandığı kavgada E.A’nın tabancasından çıkan kurşun Halil Eser’in hayatını kaybetmesine neden oldu. D.G, E.T, Y.A ve E.A'nın ise yaralandığı olay sonrasında, E.A, Y.A, Y.Ç tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, E.A için "olası kastla öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarıyla yargılanması talep edilirken, diğer sanıklar da farklı suçlamalarla karşı karşıya kalacaklar.

Mahkeme Süreci

Dava sürecine devam eden mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Maktulün ağabeyi Adem Eser, olayın yaşanma anı hakkında kimsenin bir şey görmediğini belirterek şikayetçi olduğunu ifade etti.

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