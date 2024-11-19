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Kocaeli'de Silahlı Kavga Davasında Mütalaa Açıklandı

Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada, sanıkların cezaları için cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:19
Kocaeli'de Silahlı Kavga Davasında Mütalaa Açıklandı

Kocaeli'de Silahlı Kavga Davasında Gelişmeler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 19 Ekim 2023'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına sebep olan olayla ilgili davada kritik mütalaa açıklandı.

Duruşma Detayları

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya; tutuklu sanıklar A.A, Ç.T. ve Ö.K. ile müşteki M.C., maktulün annesi Simamperi Akkuş ve kardeşi Ezgi Akkuş ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık N.A, duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan Ezgi Akkuş, sanıkların ağabeyini planlayarak öldürdüğünü ifade ederek, en ağır ceza ile cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar A.A, Ç.T. ve Ö.K'nın, kasten öldürme suçunu birlikte işlediklerini belirterek, her birine müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 1 yıldan üçer yıla kadar hapis ve adli para cezası talep etti.

Ö.K'nın, maktulün arkadaşını silahla kasten yaralama suçundan 1,5 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. N.A'nın ise suç delillerini yok etme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme Kararı

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların hallerinin devamına karar vererek, avukatlara savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı erteledi.

Olayın Arka Planı

Olay, İzmit ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasındaki çatışmada Emrah Akkuş (28) ve M.C. (28) yaralanmış, Emrah Akkuş hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında A.A, Ö.K, Ç.T, N.A. ve B.T.E. gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen A.A, Ö.K. ve Ç.T. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, A.A, Ç.T. ve Ö.K. için kasten öldürme, olası kastla silahla yaralama, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından cezalandırılmalarını talep ederken, N.A. içinse suç delillerini yok etme suçundan ceza istemiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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