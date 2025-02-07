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Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki V.A., hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:17
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Silahlı Saldırı Olayı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mustafapaşa Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda 19 yaşındaki V.A. hayatını kaybetti. Olay, Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir spor salonunun önünde bekleyen V.A.'ya yönelik gerçekleşti.

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan V.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen V.A. kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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